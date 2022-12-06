Myśl Polska: Польша сделала ставку на столкновение с Россией и проиграла

Польша является активным участником создания мира, две части которого абсолютно противоположны между собой и разделены новым "железным занавесом". Основная задача заключается не только в "изгнании" России из Европы, но и в ликвидации так называемой серой зоны, которая отделяет ненавистную страну от Запада. Об этом заявил польский аналитик Станислав Белень.

Берлин осознаёт, что без Москвы не получится развивать отношения с Пекином, однако Варшава игнорирует этот факт, что говорит о слабости и бессилии политиков Польши, отметил эксперт. Несмотря на это, польские власти сделали опасную ставку на конфронтацию в отношении России и остались в проигрыше.

"Стратегическая ошибка заключается в постоянном принятии на себя роли "государства-буфера" и "глашатая цивилизационной миссии" на Востоке. Делать ставку на "выталкивание России из Европы", а также на роль "пограничного фронта" Запада не только невозможно в свете объективных возможностей, но и в целом в долгосрочной перспективе вредно для Польши и польского народа", — указал Белень в издании Myśl Polska.

Польша может погрузиться в атмосферу вражды, ненависти и постоянного страха среди местных жителей, считает он.