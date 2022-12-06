Польша стала новой военной сверхдержавой Европы со второй по величине оружейной промышленностью на континенте. Этому поспособствовали решения Варшавы в сфере обороны, которые были приняты после начала спецоперации на Украине, заявили португальские эксперты.
По их мнению, в Польше нет проблемы с набором граждан в армию в отличие от других стран Европы. Более того, польское руководство планирует как можно скорее закрепить своё военное превосходство, к которому привела "агрессия" России.
"Польша не скрывает таких амбиций и не далека от их реализации", — цитирует мнение экспертов Interia.
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