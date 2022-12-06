Поляков разозлило заявление Моравецкого о продолжении поддержки Украины

Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о необходимости продолжения обеспечения Украины вооружением разозлило пользователей соцсетей.

Политик написал в своём аккаунте, что обсудил недавний ракетный удар ВС РФ по украинской инфраструктуре с премьером Украины Денисом Шмыгалем. И добавил, что международное сообщество должно продолжать обеспечивать Киев гуманитарной и военной помощью.

Но на это заявление поляки отреагировали негативно.

Один из комментаторов задал Моравецкому вопрос, выдержит ли Польша очередную волну украинских беженцев, заметив, что будет всё хуже.

Другой добавил, что платить 30 миллионов из своего кармана народ не согласен.

Третий предложил премьеру перевести деньги Украине со своей зарплаты

Пользователи также назвали слова Моравецкого бредом и призвали его начать думать о поляках, а не только об украинцах.

"Подавай в отставку, вор", — заключил один из разгневанных поляков.