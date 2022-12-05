Myśl Polska: Запад боится вопроса, что будет после конфликта на Украине

Польский обозреватель Витольд Модзелевский в своей статье призвал Запад ответить на вопрос, что произойдёт, когда склады и ресурсы поддерживающих Украину стран будут истощены.

Он также отметил в статье издания Myśl Polska, что западные политики напрасно надеются на внезапное ослабление российской власти и "кремлевский кризис".

По мнению автора публикации, спонсирование Украины истощает экономики стран Запада и лишает их граждан возможности жить в приемлемых условиях.

Величайший исторический парадокс, который до сих пор не имел прецедентов в том, что оборона Украины целиком и полностью лежит на спонсировании Запада. Ранее конфликты велись собственными силами государства, а помощь извне носила избирательный характер, заметил аналитик.

По его словам, поддержка Украины силами США и других стран приводит только к иссяканию ресурсов и кризису на Западе.

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