После начала военной спецоперации на Украине депутат от партии SPD Даниэл Макаи назвал президента Владимира Путина "крутым" и подчеркнул, что российская армия полностью разоружит "укрофашистов". Однако теперь политик обязан выплатить штраф в размере 45 тысяч крон.
Чешская полиция зафиксировала 280 эпизодов, которые связаны с поддержкой в адрес Москвы. В общей сложности возбуждено 49 дел. Более того, сторонники Путина выражают свою симпатию не только в социальных сетях, но и на митингах. В таком случае, активистам грозит тюремный срок, сообщает Lidovky
Также в статистике полиции оказались два молодых блогера Патрик Тушил и Томаш Чермак. Они призывали давать отпор украинским беженцам, так как в худшем случае "Чехия может отправиться в ад".
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Иностранные боевики, присоединившиеся к ВСУ, были шокированы снегом и морозом на Украине, рассказал наёмник из Великобритании Джозеф Макдональд.