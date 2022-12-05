Lidovky: в Чехии 50 человек за поддержку СВО РФ на Украине попали под "уголовку"

После начала военной спецоперации на Украине депутат от партии SPD Даниэл Макаи назвал президента Владимира Путина "крутым" и подчеркнул, что российская армия полностью разоружит "укрофашистов". Однако теперь политик обязан выплатить штраф в размере 45 тысяч крон.

Чешская полиция зафиксировала 280 эпизодов, которые связаны с поддержкой в адрес Москвы. В общей сложности возбуждено 49 дел. Более того, сторонники Путина выражают свою симпатию не только в социальных сетях, но и на митингах. В таком случае, активистам грозит тюремный срок, сообщает Lidovky

Также в статистике полиции оказались два молодых блогера Патрик Тушил и Томаш Чермак. Они призывали давать отпор украинским беженцам, так как в худшем случае "Чехия может отправиться в ад".