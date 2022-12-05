Робертс: РФ должна покончить с Украиной за 48 часов или вступить в борьбу с НАТО

России была нужна быстрая решительная победа на Украине до того, как США успеют отреагировать на конфликт. Об этом заявил экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс. Искренняя вера Запада в поражение российской армии мешает началу переговорного процесса и поддерживает новые провокации, направленные против Москвы, считает он.

"Этот конфликт идет к ядерной конфронтации, и если Кремль не сможет найти в себе мудрости быстро завершить его, тот выйдет из-под контроля", — заявил аналитик на своём сайте.

Робертс сравнил политику России с "банкой на дороге", которую долгое время бессмысленно пинают. Он подчеркнул, что намерения президента Владимира Путина в начале военной спецоперации были благими, но недостаточно жёсткими в отношении киевского режима.

Сейчас России следует добить Украину за 48 часов и установить новое правительство, чтобы завершить конфликт до того, как США окончательно обострят ситуацию и втянут силы НАТО, сделал вывод аналитик.