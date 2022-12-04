Неизвестный кинул коктейль Молотова в дом украинской блогерши Софьи Стужук в Латвии. В этот момент там находилось пять детей, сообщает Telegram-канал Baza.
Происшествие было совершено около трёх часов ночи и попало на камеры видеонаблюдения.
По словам самой украинки, две бутылки с зажигательной смесью метнул неизвестный гражданин, который после этого покинул место происшествия.
Отмечается, что Стужук уехала с Украины в Латвию, где вышла замуж за латыша. Она назвала причиной своего отъезда несогласие с политикой украинских властей.
В соцсетях после этого посыпались угрозы в её адрес, а проукраинские активисты даже указали дом, где она живёт.
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