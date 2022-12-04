Al Mayadeen: Зеленский в Польше хотел разыграть сценарий Второй мировой войны

Киев с помощью "ракетного инцидента" в Польше пытался повторить сценарий Второй мировой войны, предположили арабские аналитики.

"Поступок Владимира Зеленского, который пытался подтолкнуть НАТО к военному конфликту с РФ, используя "ракетный инцидент" как предлог, напоминает события, предшествующие нападению на Перл-Харбор и вступлению США во Вторую мировую войну", — пишет издание Al Mayadeen.

Украинский президент просчитался, отмечают авторы материала, а главы США и Франции проявили осторожность, потому попытка втянуть военный блок в войну с Москвой не увенчалась успехом. А позже и Польша признала, что упавшие на её территории ракеты принадлежали ВСУ.