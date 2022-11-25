Parisien: Кулеба снова заявил, что в Польше упала не украинская ракета

В интервью французской газете Parisien глава МИД Украины Дмитрий Кулеба снова заявил, что в Польше упала не украинская ракета.

По словам Кулебы, он не увидел доказательств, что ракета была украинской. Напротив, он заявил, что у украинских военных есть доказательства того, что это не их ракета. Однако никаких официальных данных, подтверждающих эти слова, он не предоставил.

Кулеба добавил, что Украина готова к обмену "элементами". По его словам, после этого будет сделан вывод. Глава МИД отметил, что Киев примет этот вывод, какими бы он ни были.