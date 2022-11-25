The New Statesman: ЧП в Польше показало раскол между Зеленским и Западом

Журналистка Кэти Сталлард рассказала о политической ошибке лидера Украины Владимира Зеленского. В СМИ заявили, что ситуация после падения ракет в Польше демонстрирует недостатки отношений киевских властей и их партнёров.

"Западные лидеры раздражаются и проявляют признаки усталости от конфликта", — отметила публицистка The New Statesman.

Как напомнили в издании, Зеленский настаивал, что Украина не связана с происшествием. После него на Западе часть общества призвала обдумать масштабы поддержки ВСУ.

По мнению Сталлард, Белый дом на самом деле требует от Киева демонстрировать, что он готов к переговорам с Москвой.

Ранее евродепутат от Польши Рышард Чарнецкий раскритиковал украинских чиновников за отсутствие извинений по поводу происшествия в Пшеводуве.