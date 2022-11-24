В Евросоюзе сочли подарком Путину отсутствие извинений Киева перед Варшавой

Член Европарламента от Польши Рышард Чарнецкий раскритиковал украинские власти за отсутствие извинений по поводу падения ракет в Пшеводуве. По мнению политика, поведение Киева — политическая ошибка.

"Отсутствие извинения — подарок Владимиру Путину", — подчеркнул депутат, слова которого приводит Polsat News.

При этом член ЕП сказал, что Варшава приняла бы извинения Украины. Сейчас же Москва воспользуется ситуацией и попытается поссорить партнёров, предупредил Чарнецкий. Также он напомнил, что один из советников украинского лидера Владимира Зеленского отметил: Киев и Польша станут соперниками за лидерство в регионе.

Ранее испанский аналитик Фабрицио Казари счёл происшествие в Пшеводуве намеренной провокацией со стороны Украины.