Член Европарламента от Польши Рышард Чарнецкий раскритиковал украинские власти за отсутствие извинений по поводу падения ракет в Пшеводуве. По мнению политика, поведение Киева — политическая ошибка.
"Отсутствие извинения — подарок Владимиру Путину", — подчеркнул депутат, слова которого приводит Polsat News.
При этом член ЕП сказал, что Варшава приняла бы извинения Украины. Сейчас же Москва воспользуется ситуацией и попытается поссорить партнёров, предупредил Чарнецкий. Также он напомнил, что один из советников украинского лидера Владимира Зеленского отметил: Киев и Польша станут соперниками за лидерство в регионе.
Ранее испанский аналитик Фабрицио Казари счёл происшествие в Пшеводуве намеренной провокацией со стороны Украины.
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Во время сегодняшних ракетных ударов по Украине был поражён жилой дом в Киеве. Судя по обломкам, в него попала натовская ракета.