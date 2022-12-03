Эксперт, доктор военных наук Константин Сивков высказал своё мнение относительно нового американского бомбардировщика B-21 Raider в беседе с РИА Новости.
Самолёт В-2 не в полной мере удовлетворяет США по степени малой заметности. В-21 является его модификацией. Главное внимание было уделено минимизации эффективной площади рассеяния, то есть технологиям "стелс".
Сивков отмечает, что бомбардировщик В-21 будет применяться для преодоления систем ПВО и нанесения ударов бомбами свободного падения.
Что касается России, то она делает ставку на использование крылатых ракет большой дальности. Для них имеются самолёты Ту-160 и Ту-95МС.
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