Сивков: новый бомбардировщик B-21 Raider ВС США создан по технологии "стелс"

Эксперт, доктор военных наук Константин Сивков высказал своё мнение относительно нового американского бомбардировщика B-21 Raider в беседе с РИА Новости.

Самолёт В-2 не в полной мере удовлетворяет США по степени малой заметности. В-21 является его модификацией. Главное внимание было уделено минимизации эффективной площади рассеяния, то есть технологиям "стелс".

Сивков отмечает, что бомбардировщик В-21 будет применяться для преодоления систем ПВО и нанесения ударов бомбами свободного падения.

Что касается России, то она делает ставку на использование крылатых ракет большой дальности. Для них имеются самолёты Ту-160 и Ту-95МС.