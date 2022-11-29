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Бомбардировщик B-21 Raider назван первой системой шестого поколения ВВС США

Мир

Американская компания Northrop Grumman разработала новый малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который представят 2 декабря. Он будет достаточно усовершенствован, чтобы квалифицироваться как самолёт шестого поколения ВВС США. Об этом пишет издание Defense News.

Президент подразделения авиационных систем Northrop Grumman Том Джонс проинформировал, что B-21 будет проходить дополнительные испытания на авиабазе в Калифорнии. После этого военный самолёт выполнит первый полёт, который ожидается в 2023 году.

Технология, использованная при испытаниях B-21, обеспечит более быстрое и менее рискованное приобретение бомбардировщиков в будущем, добавил Джонс.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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