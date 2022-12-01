Минобороны: Киев вернул 50 бойцов ВС РФ из смертельного плена

Согласно сообщению Минобороны РФ, из украинского плена Киевом было возвращено 50 российских военных.

В ведомстве отметили, что российские военные, содержавшиеся на подконтрольной Киеву территории, едва ли выжили бы в украинском плену.

"Первого декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — рассказали в Минобороны.

Вернувшимся военнослужащим в настоящий момент оказывается психологическая помощь, их осматривают медики. Бойцы будут отправлены в Москву посредством военно-транспортной авиации. Бывший военнопленные будут определены медучреждения Минобороны для прохождения реабилитации и лечения.

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