Марков призвал не сдавать ЗАЭС: Глупый и тёмный договорняк

Политолог Сергей Марков опасается, что власти РФ отдадут ЗАЭС МАГАТЭ. Он отметил, что последствия данного шага будут сравнимы со сдачей Херсона.

Марков озвучил тревоги, которые, по его словам, беспокоят российское общество.

"В обществе России есть опасения, что власти России в результате какого-то глупого и тёмного договорняка отдадут ЗАЭС МАГАТЭ", — написал политолог в своём микроблоге.

Он отметил, что существуют и "более широкие опасения".

"Какая то "партия мира на любых условиях" в российской власти ведёт тайные переговоры с Западом об условиях капитуляции России", — рассказал о подозрениях россиян Марков.

Политический деятель считает, что на данный сценарий указывает нежелание РФ действовать на Украине жёстко. Подобные настроения, по мнению политолога, разогревают "мощные ресурсы пропаганды ЦИПСО".

Ранее Сергей Марков объяснил, как планируют действовать США, если Россия согласится на "полукапталяцию".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.