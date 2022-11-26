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Марков: "Полукапитуляция" РФ обрушит рейтинг Путина

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Политолог Сергей Марков объяснил, как планируют действовать США, если Россия согласится на "полукапталяцию".

Марков: "Полукапитуляция" РФ обрушит рейтинг Путина

Директор Института политических исследований Сергей Марков отметил, что "Большая двадцатка" прошла в ожидании переговоров о завершении конфликта на Украине.

"Эти надежды укрепились после того, как армия России без боя сдала Херсон. Но по итогам саммита G20 большинству стало понятно, что переговоров не будет. Более резко это стало ясно из речи Зеленского, который представил десять очень абстрактных принципов мира, и завершил речь вполне конкретным тезисом: Минска-3 не будет", — высказал своё мнение политолог.

Марков предполагает, что "полукапитуляция" РФ обрушит рейтинг власти в стране.

"Для США это — позитивное следствие и основание для перехода к другому этапу — смене режима в России. Удастся ли сместить Путина или нет — вопрос открытый даже для Вашингтона и Лондона", — отметил эксперт.

Политолог убеждён, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы ВСУ продолжили наступление с целью нанести РФ военное поражение.

Марков уверен, что Россия не готова к частичной капитуляции, которая предполагает уход ВС РФ на границы до 24 февраля. Он уверен, что благодаря проведённой в России мобилизации армия РФ превысит по численности украинскую, что создаст предпосылки для наступления ВС РФ.

Ранее Сергей Марков посоветовал украинцам убрать оккупантов и наслаждаться миром и светом.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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