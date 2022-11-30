В США возмутились новым требованием Зеленского: "Гоните бабки"

Владимир Зеленский потребовал новый многомиллиардный транш у США, но вновь потратит деньги на украинских бюрократов, уверена американская журналистка Моника Шоуолтер.

"Кажется, что ему довольно легко вытрясти побольше денег из Дядюшки Сэма, а Джо Байден и рад пойти ему навстречу", — возмутилась обозреватель.

Она напомнила, что Конгресс США уже выделил Украине $90 млрд, а теперь Зеленский требует от "американского папика" ещё $55 млрд. Причём украинский президент скрыл это за просьбой "проявить лидерство".

"На самом деле он имел в виду "гоните бабки", — пишет Шоуолтер в колонке для American Thinker.

Журналистка уверена, что Украине нужен "рыночный полицейский", который будет внимательно следить за расходованием этих гигантских сумм.