FoxNews: предоставленные Украине $50 млрд потрачены на недвижимость в Швейцарии

Американцев всё больше волнует вопрос, куда уходит финансовая помощь, предоставляемая Украине. По словам публицистики Кэндис Оуэнс, предоставленные Киеву $50 млрд уже потрачены на недвижимость в Швейцарии.

Киевский режим в скором времени может оказаться не только без связи от Starlink, но и без иностранного финансирования. В Соединённых Штатах всё чаще сомневаются, что Украина тратит выделяемые миллиарды на усиление собственной армии.

"Только недавно мы дали Владимиру Зеленскому $50 млрд, но сейчас он просит ещё", — возмутилась Оуэнс в эфире американского телеканала FoxNews.

По её словам, именно на такую сумму украинские олигархи приобрели недвижимость в Швейцарии за последние три месяца. Публицистика уверена, что на Украину нужно направить специальную комиссию, которая выяснит, куда Киев потратил американские деньги.