Польша отказалась делиться с Украиной комплексами Patriot

Варшава не намерена передавать Киеву свои зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Наши системы Patriot, которые нам поступят, надеюсь, уже скоро, точно будут служить для защиты польского неба, так как это только первые батареи, которые к нам поступают", — заявил Моравецкий, объясняя отказ делиться с Киевом ракетными комплексами.

Ранее власти Польши предложили Германии передать эти ЗРК Украине. По крайней мере, министр обороны Польши Мариуш Блащак попросил Берлин перебросить на Украину обещанные Варшаве комплексы. Причём поляки заверяли, что на освоение этих комплексов у украинцев уйдёт пара месяцев.

Однако министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что власти ФРГ не будут этого делать.

"Эти комплексы — часть интегрированной воздушной обороны НАТО, а это означает, что они предназначены для развертывания только на территории НАТО. Любое использование за пределами территории НАТО потребует предварительных обсуждений с НАТО и союзниками", — сказала Ламбрехт.

Не совсем понятно, о каких именно комплексах говорит сейчас Моравецкий. То ли о тех, что собирается передать Германия — но тогда он противоречит мнению своих коллег по партии "Право и справедливость", которые ранее говорил о том, что Patriot надо передать Украине.

То ли речь идёт о каких-то других комплексах, которые Польша получит в рамках неких поставок.

Тем временем американский адмирал в отставке Джеймс Ставридис сообщил, что в странах НАТО вновь рассматривают вопрос о передаче Украине истребителей МиГ-29 или даже F-16.

Впрочем, официальных подтверждений на сей счёт пока что не было. И непонятно, насколько информация Джеймса Ставридиса соответствует действительности.