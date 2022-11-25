Зеленский: цена российской нефти не должна превышать $30 за баррель

Владимир Зеленский целиком и полностью поддержал инициативу Польши, представители которой настаивают на установлении максимальной цены российской нефти на уровне 30 долларов за баррель.

"Я очень признателен нашим балтийским коллегам, польским коллегам, их предложения установить этот потолок на уровне 30 долларов за баррель вполне разумны. Эта идея гораздо лучше", — заявил Зеленский во время выступления по видеосвязи на конференции в Литве. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 ноября Евросоюз и Группа семи (G7) могут объявить об установлении предельной цены на российскую нефть.

Однако, этого не произошло. Причиной называют разногласия в Евросоюзе. Большинство стран Евросоюза поддерживают предложение о введении "потолка" цен на нефть на уровне 65-70 долларов за баррель.

В частности, большую заинтересованность в этом проявляет Греция, у которой большой танкерный флот. Стоит заметить, что с 5 декабря вступает в силу запрет Евросоюза на поставки российской нефти в страны сообщества морским путём. Однако, этот запрет не распространяется на экспорт в третьи страны.

Но идея "потолка" цен на нефть в том, чтобы запретить поставки российской нефти выше установленной цены. В частности, ограничив страхование судов, которые эту нефть перевозят. Для владельцев танкеров цена в районе 70 долларов за баррель вполне приемлема.

Но Польша предлагает установить предельную цену в районе 30 долларов за баррель. А в Эстонии вообще заявили о возможности применения вето на решение Евросоюза, если будет принято решение о "завышенной" предельной цене на российскую нефть (то есть, на уровне 65-70 долларов).

Надо заметить, что инициатор введения "потолка" — США — ранее поддерживали установление "потолка" как раз в районе 60-70 долларов за баррель.

И самое главное — мнение России по этому поводу. В Москве ранее заявляли о том, что российские компании не будут поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые поддержат ценовые ограничения.

Так что, весьма вероятен вариант с дефицитом предложения на мировом рынке, что будет означать значительный рост цен на нефть. Такой вариант многие аналитики, в том числе и на Западе, считают весьма вероятным.

В Вашингтоне же неоднократно подчёркивали стремление избежать того, чтобы такой дефицит образовался.