Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Антон Куликов

Зеленский: цена российской нефти не должна превышать $30 за баррель

Экономика » Сырье » Нефть

Владимир Зеленский целиком и полностью поддержал инициативу Польши, представители которой настаивают на установлении максимальной цены российской нефти на уровне 30 долларов за баррель.

Зеленский: цена российской нефти не должна превышать за баррель

"Я очень признателен нашим балтийским коллегам, польским коллегам, их предложения установить этот потолок на уровне 30 долларов за баррель вполне разумны. Эта идея гораздо лучше", — заявил Зеленский во время выступления по видеосвязи на конференции в Литве. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 ноября Евросоюз и Группа семи (G7) могут объявить об установлении предельной цены на российскую нефть.

Однако, этого не произошло. Причиной называют разногласия в Евросоюзе. Большинство стран Евросоюза поддерживают предложение о введении "потолка" цен на нефть на уровне 65-70 долларов за баррель.

В частности, большую заинтересованность в этом проявляет Греция, у которой большой танкерный флот. Стоит заметить, что с 5 декабря вступает в силу запрет Евросоюза на поставки российской нефти в страны сообщества морским путём. Однако, этот запрет не распространяется на экспорт в третьи страны.

Но идея "потолка" цен на нефть в том, чтобы запретить поставки российской нефти выше установленной цены. В частности, ограничив страхование судов, которые эту нефть перевозят. Для владельцев танкеров цена в районе 70 долларов за баррель вполне приемлема.

Но Польша предлагает установить предельную цену в районе 30 долларов за баррель. А в Эстонии вообще заявили о возможности применения вето на решение Евросоюза, если будет принято решение о "завышенной" предельной цене на российскую нефть (то есть, на уровне 65-70 долларов).

Надо заметить, что инициатор введения "потолка" — США — ранее поддерживали установление "потолка" как раз в районе 60-70 долларов за баррель.

И самое главное — мнение России по этому поводу. В Москве ранее заявляли о том, что российские компании не будут поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые поддержат ценовые ограничения.

Так что, весьма вероятен вариант с дефицитом предложения на мировом рынке, что будет означать значительный рост цен на нефть. Такой вариант многие аналитики, в том числе и на Западе, считают весьма вероятным.

В Вашингтоне же неоднократно подчёркивали стремление избежать того, чтобы такой дефицит образовался.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Темы нефть бизнес деньги россия украина евросоюз владимир зеленский
Новости
Дерипаска о ситуации на Украине: "Конфликт продлится до 2025 года"
Подоляка: ВС РФ осталось сделать один шаг до главного кошмара энергетики Украины
Путин встретился с матерями участников спецоперации
Defence24: ВС Украины не одержат победу в затяжном конфликте с ВС России
Нутрициолог Гончар: сэндвичи и бутерброды можно сделать полезными
В России появится информресурс для актуализации данных воинского учета
Генерал Соболев заявил, что сторонники ядерного удара РФ по Украине — варвары
Елена Зеленская: 90% украинцев готовы жить без света и тепла три года ради ЕС
Минобороны: ВКС России уничтожили более ста наёмников в ДНР
Зеленский обратился к европейцам: У России всё ещё достаточно ракет и артиллерии
Популярное
Данилов: в Крыму убиты инструкторы из Ирана, обучавшие ВС РФ пилотированию БПЛА

Алексей Данилов заявил, что в Крыму были убиты иранские инструкторы.

Данилов: в Крыму убиты инструкторы из Ирана, обучавшие ВС РФ пилотированию БПЛА
Разведчики ВСУ пожаловались Зеленскому на преступный приказ командования
Разведчики ВСУ пожаловались Зеленскому на преступный приказ командования
Баранец: зима поможет ВС РФ уничтожить вооружение НАТО на Украине
Генштаб ВСУ заявил о 15 тысячах военных Белоруссии, готовых к участию в СВО
Политика и секс всегда идут рука об руку: Франция не даст соврать Сергей Лебедев Риттер: Америка "взяла бы" Украину за неделю. Проблема в том, что РФ — не США Ольга Лебедева Знак зодиака 25 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев
Военные ВСУ жалуются на затопление окопов из-за ударов войск ВС РФ
Rebelión: ракеты Украины упали в Польше согласно плану Киева
Немцы похвалили "Москвич" и заявили о бесполезности санкций против автопрома РФ
Немцы похвалили "Москвич" и заявили о бесполезности санкций против автопрома РФ
Последние материалы
Елена Зеленская: 90% украинцев готовы жить без света и тепла три года ради ЕС
Минобороны: ВКС России уничтожили более ста наёмников в ДНР
Зеленский обратился к европейцам: У России всё ещё достаточно ракет и артиллерии
Кудрин уйдёт с поста главы Счётной палаты и будет работать в "Яндексе"
"Аномальная зона. 10 лет тайны": В поисках чуда
Король Карл III перепугал всю прислугу во дворце: "Неконтролируемый гнев"
Захарова назвала НАТО соучастником преступлений киевского режима
МО РФ: в Харьковской области уничтожено до 200 польских наёмников
Козюлин заявил, что Китай не вмешается в украинский кризис по просьбе США
Зеленский: цена российской нефти не должна превышать $30 за баррель
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников