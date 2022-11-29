Сенатор Ковитиди: слова Столтенберга об Украине — кровавый фарс

По мнению сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, то, что говорит генсек НАТО Йенс Столтенберг насчёт ситуации на Украине, иначе как "кровавым фарсом" назвать невозможно.

Парламентарий подчеркнула, что самое пагубное воздействие на Украину оказывают США, которые безостановочно направляют Киеву военную помощь. Не менее вредоносной является и сама киевская власть, которая набивает себе карманы на происходящем.

"Заявления Столтенберга — ничто иное, как кровавый фарс. Самый большой урон Украине приносят США, финансирующие войну на Украине, и сама продажная украинская власть, зарабатывающая с Байденом на войне. Союзники по НАТО являются очевидными пособниками в этой кровопролитной, братоубийственной войне", — сказала Ковитиди в беседе с РИА Новости.

Сенатор считает, что мирные переговоры по Украине проблематичны, пока США продолжают использование Незалежной "в качестве полигона для экономической войны с Россией за мировой рынок энергоресурсов".

Ранее Столтенберг обвинил Россию в использовании зимы в качестве оружия против Украины, отметив, что холодное время года будет для Незалежной ужасным.

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