Сунак: Британия должна брать пример с РФ и Китая, выстраивая внешнюю политику

Лондону следует выстраивать внешнюю политику по примеру РФ и КНР. Такое мнение выразил британский премьер Риши Сунак.

По его словам, Пекин и Москва всегда ориентируются на долгосрочную перспективу в своих политических решениях. Краткосрочное планирование — неэффективный шаг в современных условиях, считает Сунак.

"Наша стратегия должна соответствовать политике других мировых держав, таких как РФ и Китай", — приводит Bloomberg комментарий премьер-министра.

Он также добавил, что Британия нуждается в совершении "революционного скачка" во внешней политике.

Как отмечает агентство, Сунак, заняв пост премьера, отказался объявлять КНР угрозой для Великобритании. Он смягчил политику страны по отношению к Пекину, сказано в материале.

Ранее стало известно, что украинские чиновники выразили недовольство в связи с планами Сунака сократить военный бюджет Британии.