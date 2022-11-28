Лондону следует выстраивать внешнюю политику по примеру РФ и КНР. Такое мнение выразил британский премьер Риши Сунак.
По его словам, Пекин и Москва всегда ориентируются на долгосрочную перспективу в своих политических решениях. Краткосрочное планирование — неэффективный шаг в современных условиях, считает Сунак.
"Наша стратегия должна соответствовать политике других мировых держав, таких как РФ и Китай", — приводит Bloomberg комментарий премьер-министра.
Он также добавил, что Британия нуждается в совершении "революционного скачка" во внешней политике.
Как отмечает агентство, Сунак, заняв пост премьера, отказался объявлять КНР угрозой для Великобритании. Он смягчил политику страны по отношению к Пекину, сказано в материале.
Ранее стало известно, что украинские чиновники выразили недовольство в связи с планами Сунака сократить военный бюджет Британии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Аналитики The New York Times "похвалили" ВСУ за изобретательность при ударах по Змеиному и крейсеру "Москва".