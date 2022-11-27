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Читатели Welt* возмутились из-за призыва Столтенберга терпеть ради Украины

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Читателям немецкого издания Welt* категорически не понравились слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, считающего, что европейцам следует мужественно терпеть лишения на фоне продолжения военной и финансовой помощи Украине.

Читатели Welt* возмутились из-за призыва Столтенберга терпеть ради Украины

Особенно немцев задело замечание Столтенберга о том, что поддержка Киева со стороны Германии является наиболее важной, так как, по его словам, "немецкое оружие спасает жизни".

Немецкие комментаторы выразили общее мнение, что украинский кризис срочно нужно решать путём переговоров, а не военными методами, к которым призывает Столтенберг, которого они назвали "сторонником войны, застрявшем в средних веках" и теперь ведущим "пропаганду "Четвёртого рейха".

Читатели Welt* напомнили, что НАТО никогда не призывает к мирным переговорам, потому что без военного противостояния у них не получается "набивать карманы".

"Лично для меня стало новостью, что оружие спасает жизни. Я всегда думал, что оно убивает. Столтенберг не прекращает удивлять меня", — написал один из пользователей.

"Оружие никогда не спасало жизни. Жизни спасают мирные переговоры. Эта страсть представителей НАТО к оружию абсурдна. Сколькими людьми еще нужно пожертвовать, чтобы ваша совесть наконец-то проснулась", — спросил другой пользователь.

Читатели призвали забыть про оружие и "наконец-то договориться", напомнив, что на улице уже зима, и страдают от происходящего мирные жители.

Ранее Столтенберг в беседе с изданием Welt* признал, что европейцы платят высокую цену за поддержку Украины на фоне дорожания электроэнергии и продуктов, однако, несмотря на трудности, призвал продолжать снабжать Киев оружием.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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