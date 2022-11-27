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19FortyFive: турецкие ракеты с лазерным наведением у Киева могут разозлить РФ

Мир

Американские аналитики заявили, что Турция могла передать Украине десятки ракет с лазерным наведением.

19FortyFive: турецкие ракеты с лазерным наведением у Киева могут разозлить РФ

Кроме того, авторы уверены, что если о передаче вооружения "узнает" Россия, то, вероятно, "очень разозлится".

"Турция по-прежнему привержена прекращению "вторжения" на Украину с помощью дипломатических мер, но она продолжает вооружать ВСУ, — пишет 19FortyFive. — Хотя сообщение всё ещё не подтверждено, некоторые источники также утверждают, что до сих пор на Украину было отправлено до 200 ракет, и что в пути могут быть еще".

По мнению авторов, Анкара не афишировала и не станет поставки вооружения на Украину из-за опасений испортить отношения с Москвой. Однако свои интересы турецкие власти будут отстаивать и продолжат помогать Киеву. 

Какие конкретно интересы аналитики имеют в виду, не уточняется.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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