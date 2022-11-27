Журавлёв: предложение нидерландских экспертов по окончанию СВО — абсурд

Предложение нидерландских политологов по урегулированию конфликта на Украине "абсурд", заявил экс-сотрудник администрации президента РФ, глава Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

Ранее в Нидерландах призвали Россию остановить спецоперацию взамен на "информирование" Москвы о процессе вхождения в НАТО Украины.

Нидерландские политологи предложили "золотой мост" в украинском конфликте: РФ прекращает все боевые действия, а Запад обязуется "держать в курсе" российскую сторону обо всех аспектах взаимодействия Киева с Североатлантическим альянсом.

"С точки зрения "либералов", НАТО — защитник "демократии", расширение которого нужно поддерживать. А то, что русские опасаются НАТО — так это они дикари, которых нужно успокоить и рассказывать им, как Украина пошагово входит в Альянс. Ну а про то, что сам факт вхождения Украины в НАТО — это угроза нацбезопасности РФ, про это можно не говорить", — заявил Журавлёв в беседе с ПолитРоссией.

Эксперт подчеркнул, что любой нормальный человек в России сочтёт подобные предложения западных политиков "абсурдом" и Москва никогда не пойдёт на подобные "договорённости".