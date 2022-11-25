В Германии нападение украинцев на русских назвали "политически мотивированным"

Полиция Германии не задержала украинских мигрантов, которые в Берлине в приступе русофобии напали на русскоязычных граждан, сообщает EADaily.

Нападение произошло ночью в столице Германии. К уроженцам РФ, мужчине и женщине, подошла группа из пяти человек с украинским флагом.

Как только пара заговорила на русским языке, на них напали. Оружием нападения стала разбитая пивная бутылка. Лежащей на земле женщине с близкого расстояния брызнули в лицо перцовым баллончиком.

В немецких СМИ инцидент назвали "политически мотивированным нападением" и "преступлением на почве ненависти к русским". Немецкая полиция не сумела поймать злоумышленников.