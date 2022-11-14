Харатьян о сложной жизни дочери в Швеции: "Выраженная русофобия"

Актёр Дмитрий Харатьян рассказал, как его живущая в Швеции 38-летней дочь Александра сталкивается с русофобией.

Наследница звезды фильма "Гардамарины" получила иностранное гражданство, вступив в брак за границей.

Артист отметил, что дочери непросто жить за рубежом с фамилией Харатьян.

"Конечно, всем русским сложно жить там. ведь есть определенное отношение. Существует ярко выраженная русофобия. Но она держит, как понимаю, некий нейтралитет. Потому что ей там надо жить. Она уже гражданка Евросоюза", — рассказал Харатьян в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека".

Харатьян считает, что его наследница вряд ли не вернётся в Россию.

Ранее супруга Дмитрия Харатьяна Марина Майко показала, как выглядит их общий с артистом сын Иван.