Украинцы предложили Зеленскому переименовать Россию в Московию

Официальный портал президента Украины Владимира Зеленского опубликовал петицию с просьбой переименовать Россию в Московию.

"Официально переименовать название "Россия" на "Московия". Заменить термин "русский" на "московский", "Российская Федерация" на "Московская Федерация", — гласит обращение.

Согласно украинским законам, петиция будет рассмотрена президентом страны после того, как за неё проголосуют 25 тысяч граждан. К настоящему моменту инициативу поддержали 50 украинцев. Отдать свой голос желающие смогут до конца февраля.

Ранее политолог предположил, что украинские войска могут вторгнуться в Приднестровско-Молдавскую республику и захватить крупнейший военный арсенал Европы, где хранится более 20 тысяч тонн боеприпасов.