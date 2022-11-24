Официальный портал президента Украины Владимира Зеленского опубликовал петицию с просьбой переименовать Россию в Московию.
"Официально переименовать название "Россия" на "Московия". Заменить термин "русский" на "московский", "Российская Федерация" на "Московская Федерация", — гласит обращение.
Согласно украинским законам, петиция будет рассмотрена президентом страны после того, как за неё проголосуют 25 тысяч граждан. К настоящему моменту инициативу поддержали 50 украинцев. Отдать свой голос желающие смогут до конца февраля.
Ранее политолог предположил, что украинские войска могут вторгнуться в Приднестровско-Молдавскую республику и захватить крупнейший военный арсенал Европы, где хранится более 20 тысяч тонн боеприпасов.
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