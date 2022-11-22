Глава "Укрэнерго": почти все украинские ТЭС и ГЭС повреждены

Руководитель правления энергетической корпорации "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что на территории страны повреждены почти все тепловые и гидроэлектростанции.

"Практически все объекты с генерацией пострадали от ракетных ударов", — отметил глава компании в ходе брифинга.

Вместе с этим Кудрицкий добавил, что после атак Вооружённых сил Российской Федерации на инфраструктуру узлы подстанции "Укрэнерго" почти полностью повреждены.

Ранее журналист Руслан Осташко рассказал о серии ударов по Запорожью. По данным телеведущего, ракета поразила завод "Мотор Сич".