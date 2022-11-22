Руководитель правления энергетической корпорации "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что на территории страны повреждены почти все тепловые и гидроэлектростанции.
"Практически все объекты с генерацией пострадали от ракетных ударов", — отметил глава компании в ходе брифинга.
Вместе с этим Кудрицкий добавил, что после атак Вооружённых сил Российской Федерации на инфраструктуру узлы подстанции "Укрэнерго" почти полностью повреждены.
Ранее журналист Руслан Осташко рассказал о серии ударов по Запорожью. По данным телеведущего, ракета поразила завод "Мотор Сич".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Параметры самолёта МиГ-31 ВВС России остаются загадкой для Запада.