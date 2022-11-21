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Франчетти: условия содержания в тюрьме в Чехии как раз для сумасшедших

Мир

Россиянин Александр Франчетти, который около года находился в чешской тюрьме, рассказал после своего возвращения в интервью Марии Бутиной в рамках проекта RT об условиях содержания.

По словам собеседника канала, его держали в камере на последнем, седьмом этаже, который назывался голубятней, и практически всегда в кандалах.

Он также заметил, что всего там было четыре камеры, в одной из которых он и находился. Причём россиянин был единственным заключённым в тюрьме.

Обстановка, по мнению Франчетти, был такая, что больше подходит для сумасшедших, поскольку стены были выкрашены в фиолетовый цвет.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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