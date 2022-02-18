Юрист оценил решение пражского суда разрешить выдачу Франчетти Украине

Специалист по международному праву Алексей Исполинов в интервью Pravda.Ru прокомментировал решение суда в Праге допустить экстрадицию участника "Крымской весны" Александра Франчетти.

"Здесь правовые отношения складываются между государством, которое задержало человека, и, соответственно, государством, которое выдало ордер на арест. Если у них есть договор о выдаче, скорее всего, он у них есть, то в данном случае всё делается согласно договору", — сказал юрист.

Он подчеркнул, что самое главное в этом деле — наличие договора об экстрадиции. Российское гражданство является "вторым вопросом", отметил эксперт. Вместе с этим специалист заявил, что в случае с Франчетти не допустить его выдачи на Украину можно только правовыми методами, юридические инструменты не помогут.

"По большому счёту, вариантов борьбы у РФ мало. На одной чашке весов договорные обязательства вот этих двух стран, в которых мы не участвуем, Украина и другое государство. Да, мы протестуем, говорим, что наш гражданин и так далее. Но, с другой стороны, некие политические обстоятельства, желание ссориться с Россией или попытки сохранить мир тоже значимы для этого дела", — объяснил юрист.

Ранее суд в Праге счёл возможной выдачу активиста "Крымской весны" Украине. Его адвокат Денис Кашицын пообещал подать апелляцию. Вероятно, дело Франчетти передадут Верховному суду республики. При этом известно, что окончательный вердикт объявит глава Минюста Чехии.

"Горсуд Праги на своём заседании в пятницу рассмотрел дело задержанного 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги по запросу Украины гражданина РФ Александра Франчетти. Суд вынес решение о том, что Франчетти может быть выдан на Украину", — заявил пресс-секретарь Городского суда в Праге Адам Вениг.

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