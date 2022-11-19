Украинский оппозиционный политик Илья Кива заявил, что Владимир Зеленский на посту президента выполнил свою главную роль — уничтожил Украину.
Экс-депутат отметил, что украинцев просят покинуть территорию страны из-за того, что оставаться в ней жить опасно.
"ООН предупредила о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Украине в связи с приближением зимних холодов. Украина становиться опасной и непригодной территорией для жизни. Зеленский выполнил свою роль — уничтожил Украину", — заключил он.
Ранее Кива прокомментировал возможный распил Украины, сообщив, что всё уже давно продано и решено, кто какую часть украинского государства получит.
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