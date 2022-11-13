Кива о распиле Украины: все всё давно продали-купили и поделили

Украинский оппозиционный политик Илья Кива прокомментировал возможный распил Украины, сообщив, что всё уже давно продано и решено кто какую часть украинского государства получит.

"Присоединения Закарпатской области к венгерскому государству вопрос давно решённый, как и со Львовской областью к Польше. Все всё давно продали-купили и поделили. Один хохол-дурак этого понять не может, что игра давно была сыграна", — отметил он.

Также политик пояснил, кому нужно сказать спасибо за развал украинского государства — это экс-президент Пётр Порошенко и действующий глава Владимир Зеленский.

"Украинцы, не забудьте поблагодарить за развал и уничтожение нашей страны барыгу Порошенко и клоуна Зеленского" — заключил он.

Ранее венгерский политик от партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи намекнул Варшаве на раздел Украины.