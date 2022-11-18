Государственное бюро расследований Украины сообщило, что идентифицировало более 20 сотрудников бывшего украинского спецподразделения МВД "Беркут", которые принимают участие в спецоперации на Украине в составе армии РФ.
"Более 20 бывших милиционеров расформированного спецподразделения "Беркут" сегодня воюют против Украины в составе российской армии или противодействуют нашей стране в составе оккупационных правоохранительных органов", — отметили в ведомстве.
Украина может предъявить обвинение идентифицированным "беркутовцам" в коллаборационизме.
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