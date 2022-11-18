В Киеве идентифицировали бойцов "Беркута", участвующих в СВО

Государственное бюро расследований Украины сообщило, что идентифицировало более 20 сотрудников бывшего украинского спецподразделения МВД "Беркут", которые принимают участие в спецоперации на Украине в составе армии РФ.

"Более 20 бывших милиционеров расформированного спецподразделения "Беркут" сегодня воюют против Украины в составе российской армии или противодействуют нашей стране в составе оккупационных правоохранительных органов", — отметили в ведомстве.

Украина может предъявить обвинение идентифицированным "беркутовцам" в коллаборационизме.