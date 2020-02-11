Депутат Госдумы Наталья Поклонская решила заступиться за бойцов "Беркута". Она обратилась к Генеральной прокуратуре Украины и общественности с призывом прекратить преследование бывших членов "Беркута".

"Кого вы сегодня судите? Людей, которые пытались (в отличие от Януковича и его команды) спасти страну от разрухи, "мясорубки" в Донбассе, сдачи Крыма, разгула шизанутых националистов? Я призываю всех встать на защиту сотрудников "Беркута", которые сегодня находятся на этом судилище", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.