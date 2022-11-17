Financial Times: в НАТО теряют доверие к Зеленскому из-за его лжи

В НАТО начали терять доверие к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому из-за его откровенной лжи по поводу инцидента в Польше.

Зеленский, несмотря на выводы НАТО, Варшавы и США об украинском происхождении упавшей в Польше ракеты, продолжает заявлять, что ракета не принадлежит Украине, и Киев тут ни при чём.

Однако, по мнению дипломата одной из стран НАТО, такое упорство Зеленского вредит ему и Украине гораздо больше, чем, собственно, упавшая ракета.

"Это становится смешным. Украинцы разрушают [наше] доверие к ним. Никто не обвиняет Украину, и они открыто лгут. Это более разрушительно, чем ракета", — сказал дипломат в беседе с Financial Times.

Ранее Зеленский заявил, что ракета и ракетный удар, обрушившийся на Польшу, были не украинскими, вопреки заявлению НАТО, США и Варшавы о том, что этот снаряд выпущен украинскими ПВО.