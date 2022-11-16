Зеленский уверяет, что Украина не имеет отношения к падению ракет в Польше

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, Киев не имеет никакого отношения к падению ракет на территории Польши, результатом которого стала гибель двух поляков.

"Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар", — заверил Зеленский, которого цитирует издание "Страна".

Зеленский потребовал допустить представителей Украины к месту падения ракет, чтобы они могли принять участие в расследовании произошедшего.

Президент Украины попросил всех не обвинять Киев бездоказательно, и сначала предоставить свидетельства причастности украинских ПВО к данному инциденту.

Вечером 15 ноября две ракеты упали в восточной части Польши, в посёлке Пшеводув недалеко от границы с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда поспешили заявить, что в Польше упали российские ракеты, хотя польскому президенту позже пришлось сознаться в отсутствии информации о принадлежности упавших ракет. В Минобороны РФ сообщили, что удары в это время в указанном районе не наносились, а все обвинения в свой адрес назвали провокацией.