По словам украинского лидера Владимира Зеленского, Киев не имеет никакого отношения к падению ракет на территории Польши, результатом которого стала гибель двух поляков.
"Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар", — заверил Зеленский, которого цитирует издание "Страна".
Зеленский потребовал допустить представителей Украины к месту падения ракет, чтобы они могли принять участие в расследовании произошедшего.
Президент Украины попросил всех не обвинять Киев бездоказательно, и сначала предоставить свидетельства причастности украинских ПВО к данному инциденту.
Вечером 15 ноября две ракеты упали в восточной части Польши, в посёлке Пшеводув недалеко от границы с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда поспешили заявить, что в Польше упали российские ракеты, хотя польскому президенту позже пришлось сознаться в отсутствии информации о принадлежности упавших ракет. В Минобороны РФ сообщили, что удары в это время в указанном районе не наносились, а все обвинения в свой адрес назвали провокацией.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.