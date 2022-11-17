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NYT: отказ отдать стиральную машину украинцам вызвал скандал в Польше

Мир

Житель польского города Лодзь опубликовал в соцсетях пост, в котором предложил отдать стиральную машину бесплатно любому, только не украинцу. Это очень возмутило историка Анджея Компу, пишет издание The New York Times.

По его словам, данное объявление было воспринято им как "откровенная дискриминация".

Под этим постом Компа оставил комментарий, в котором задал вопрос, чем такой подход отличается от вывески "места только для белых" в общественном транспорте.

Пользователи вступили с историком в жаркую полемику. В итоге некоторые из них с ним согласились, но другие спросили, почему бы ему самому не купить для украинцев стиральную машину. А кто-то добавил, что беженцы по-прежнему получают больше, чем поляки.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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