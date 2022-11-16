Байден прилюдно унизил Зеленского за слова о "российском" ракетном ударе

Президент США Джо Байден впервые при всех щёлкнул по носу Владимира Зеленского, который привычно пытался свалить вину за упавшую на территории Польши ракету на Россию. Такое мнение высказал обозреватель "МК" Дмитрий Попов в авторской колонке.

Всё должно было бы пойти по сценарию Бучи, "Северных потоков", устроенного Россией на своем же Крымском мосту теракта и прочего, заметил журналист.

Он добавил, что шаблон неожиданно сломался, когда Байден сначала осторожно намекнул, что обстоятельства указывают на непричастность России, а затем уже и прямо заявил партнерам по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал результатом работы ПВО Украины.

По мнению обозревателя, такой демарш и публичная порка Зеленского могут вызваны тем, что США просто решили напомнить лидеру Украины его место.