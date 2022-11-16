Погранкомитет Белоруссии: Украина обстреливает мосты на границе

Председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо рассказал об обостряющейся ситуации на границе с Украиной, передает издание Белта.

По словам Лаппо, украинская сторона заминировала всю приграничную с Белоруссью территорию.

"Практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлении взорваны", — сообщил председатель Госпрогранкомитета РБ.

Кроме того ВСУ начали взрывать мосты на Волынском направлении и наращивают прикрытия границы инженерными заграждениями.

Лаппо подчеркнул, что находящееся в приграничном районе украинское население крайне подвержено антироссийской и антибелорусской пропаганде.