Председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо рассказал об обостряющейся ситуации на границе с Украиной, передает издание Белта.
По словам Лаппо, украинская сторона заминировала всю приграничную с Белоруссью территорию.
"Практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлении взорваны", — сообщил председатель Госпрогранкомитета РБ.
Кроме того ВСУ начали взрывать мосты на Волынском направлении и наращивают прикрытия границы инженерными заграждениями.
Лаппо подчеркнул, что находящееся в приграничном районе украинское население крайне подвержено антироссийской и антибелорусской пропаганде.
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