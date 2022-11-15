Косачёв: в "формуле" Зеленского нет нейтрального и неядерного статуса Украины

Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв заявил, что в "формуле мира" украинского главы государства Владимира Зеленского, которая состоит из десяти пунктов, нет двух важных аспектов. Первое из них — нейтральный и неядерный статус страны.

В качестве второго сенатор назвал обязательства украинских властей обеспечивать равенство граждан перед законом независимо от языка, политических взглядов и религиозных убеждений.

"В формуле Зеленского из 10 пунктов нет главного и самого важного и для нас, россиян, и для русских, русскоязычных и всех других "некоренных" народов пока ещё Украины, а именно гарантий выполнения двух ключевых положений Декларации о государственном суверенитете Украины", — подчеркнул он.

Ранее Зеленский представил "украинскую формулу мира" и потребовал завершить СВО.