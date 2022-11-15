Зеленский представил "украинскую формулу мира" и потребовал завершить СВО

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, как, по его мнению, обеспечить мир в Европе. Президент предложил 10 мер для завершения кризиса.

"Существует украинская формула мира", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, чиновники должны обеспечить ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность. Также глава Украины призвал освободить всех военнопленных. Вместе с этим Зеленский выступил за сохранение суверенитета страны и завершение специальной военной операции России.

По мнению президента, вооружённое столкновение на Украине нужно прекратить. Ещё он потребовал "вернуть справедливость" и бороться с уничтожением природы. Как подчеркнул Зеленский, важно зафиксировать завершение конфликта, не допустить обострение проблемы.

Ранее украинские власти отказались от подписания новых минских договорённостей. В Кремле в свою очередь заявили, что этот шаг демонстрирует нежелание Киева вести переговоры с Москвой.