Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, как, по его мнению, обеспечить мир в Европе. Президент предложил 10 мер для завершения кризиса.
"Существует украинская формула мира", — подчеркнул Зеленский.
По его словам, чиновники должны обеспечить ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность. Также глава Украины призвал освободить всех военнопленных. Вместе с этим Зеленский выступил за сохранение суверенитета страны и завершение специальной военной операции России.
По мнению президента, вооружённое столкновение на Украине нужно прекратить. Ещё он потребовал "вернуть справедливость" и бороться с уничтожением природы. Как подчеркнул Зеленский, важно зафиксировать завершение конфликта, не допустить обострение проблемы.
Ранее украинские власти отказались от подписания новых минских договорённостей. В Кремле в свою очередь заявили, что этот шаг демонстрирует нежелание Киева вести переговоры с Москвой.
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Зеленский прибыл в Херсон.