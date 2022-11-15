Слова президента Украины Владимира Зеленского о невозможности подписания "Минска-3" подтверждают отказ киевского режима от переговоров с РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, Киев не готов к диалогу с Москвой по поводу урегулирования конфликта.
"Это абсолютно подтверждает позицию не вести переговоры с Россией", — подчеркнул Песков в беседе с РИА Новости, комментируя заявление украинского президента на G20.
Ранее Зеленский выступил на саммите "Большой двадцатки" в формате видеосвязи. В своей речи он потребовал предоставить Киеву новые гарантии безопасности. Кроме того, глава Украины сообщил, что его страна выступает против подписания новых Минских соглашений.
В начале октября Зеленский законодательно утвердил решение киевского режима отказаться от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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Зеленский прибыл в Херсон.