Песков: слова Зеленского о "Минске-3" подтверждают отказ Киева от переговоров

Слова президента Украины Владимира Зеленского о невозможности подписания "Минска-3" подтверждают отказ киевского режима от переговоров с РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Киев не готов к диалогу с Москвой по поводу урегулирования конфликта.

"Это абсолютно подтверждает позицию не вести переговоры с Россией", — подчеркнул Песков в беседе с РИА Новости, комментируя заявление украинского президента на G20.

Ранее Зеленский выступил на саммите "Большой двадцатки" в формате видеосвязи. В своей речи он потребовал предоставить Киеву новые гарантии безопасности. Кроме того, глава Украины сообщил, что его страна выступает против подписания новых Минских соглашений.

В начале октября Зеленский законодательно утвердил решение киевского режима отказаться от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.