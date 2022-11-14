MWM: на стороне ВСУ воюют три категории иностранных наёмников

На стороне украинской армии есть три категории иностранных наёмников. Об этом заявил эксперт американского издания Military Watch Magazine (MWM).

В первую категорию он отнёс действующих сотрудников иностранных армий и разведывательных служб. Наёмники играют важную роль в ходе боевых действиях и получают зарплату от правительств западных стран. Более того, их направляют на Украину по приказу, отметил аналитик.

Ко второй категории относятся наёмники из стран Восточной Европы. Наиболее активное участие в украинском конфликте принимают польские военнослужащие, неся большие потери, заявил автор MWM.

Третья категория наёмников состоит из солдат, которые прибыли на Украину по идеологическим причинам. Например, лидер так называемого Грузинского легиона Мамука Мамулашвили неоднократно говорил, что члены его подразделения "идейные люди", которые "ведут войну против всех россиян".