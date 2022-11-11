Иран застал Запад врасплох своими заявлением об успешной разработке первой гиперзвуковой ракеты. Но некоторые европейские эксперты подозревают, что всё может быть ещё сложнее.
Ранее командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана Амир Али Хаджизаде сообщил о разработке в стране первой гиперзвуковой ракеты. По его словам, это большой успех в развитии военных технологий страны.
"Это заявление, похоже, застало оборонных аналитиков врасплох, и в разных кругах была выражена озабоченность", — говорится в статье нидерландского издания Commonspace (перевод "ПолитРоссия").
Авторы которого не преминули поделиться ещё одним соображением — откуда у Ирана могли появиться такие технологии? И напоминают, что сегодня только три государства достигли успехов в разработке гиперзвукового оружия: Россия, Китай и США. Причём Россия в этой сфере ушла далеко вперёд.
Ну а кроме того, именно против России и Ирана Запад ввёл максимальное количество санкций.
"Передала ли Россия Ирану технологию гиперзвуковой баллистической ракеты? Иран и Россия являются объектами жёстких международных санкций и отреагировали на это активизацией сотрудничества в ключевых областях, чтобы помочь поддержать свои экономики", — говорится в публикации нидерландского издания. То есть, дескать, таким образом Россия ответила на санкции Запада.
Понятное дело, что это только предположение нидерландских журналистов, никаких данных, чтобы ответить на поставленный ими же вопрос у них нет.
Факт же в том, что Запад и в самом деле весьма нервирует сотрудничество России и Ирана. Достаточно вспомнить информационные кампании последнего времени по поводу якобы имевших место поставок вооружений из Ирана в Россию.
Очевидно, что такие кампании будут продолжены и в дальнейшем. Причём едва ли их инициаторов будет заботить, подкрепляются ли заявления о чём-либо фактами.
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