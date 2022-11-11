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Commonspace: пугающее заявление Ирана о ракетах могло быть местью России Западу

Мир

Иран застал Запад врасплох своими заявлением об успешной разработке первой гиперзвуковой ракеты. Но некоторые европейские эксперты подозревают, что всё может быть ещё сложнее.

Commonspace: пугающее заявление Ирана о ракетах могло быть местью России Западу

Ранее командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана Амир Али Хаджизаде сообщил о разработке в стране первой гиперзвуковой ракеты. По его словам, это большой успех в развитии военных технологий страны.

"Это заявление, похоже, застало оборонных аналитиков врасплох, и в разных кругах была выражена озабоченность", — говорится в статье нидерландского издания Commonspace (перевод "ПолитРоссия").

Авторы которого не преминули поделиться ещё одним соображением — откуда у Ирана могли появиться такие технологии? И напоминают, что сегодня только три государства достигли успехов в разработке гиперзвукового оружия: Россия, Китай и США. Причём Россия в этой сфере ушла далеко вперёд.

Ну а кроме того, именно против России и Ирана Запад ввёл максимальное количество санкций.

"Передала ли Россия Ирану технологию гиперзвуковой баллистической ракеты? Иран и Россия являются объектами жёстких международных санкций и отреагировали на это активизацией сотрудничества в ключевых областях, чтобы помочь поддержать свои экономики", — говорится в публикации нидерландского издания. То есть, дескать, таким образом Россия ответила на санкции Запада.

Понятное дело, что это только предположение нидерландских журналистов, никаких данных, чтобы ответить на поставленный ими же вопрос у них нет.

Факт же в том, что Запад и в самом деле весьма нервирует сотрудничество России и Ирана. Достаточно вспомнить информационные кампании последнего времени по поводу якобы имевших место поставок вооружений из Ирана в Россию.

Очевидно, что такие кампании будут продолжены и в дальнейшем. Причём едва ли их инициаторов будет заботить, подкрепляются ли заявления о чём-либо фактами.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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