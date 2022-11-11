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В Кремле объяснили неучастие Путина в саммите G20

Мир

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не сможет принять участие в саммите "Большой двадцатки" из-за плотного графика и необходимости нахождения на территории РФ.

"Было решение именно главы государства, связанное с его графиком, связанное с необходимостью его нахождения в РФ", — сказал Песков.

Ранее Путин и президент Украины Владимир Зеленский отказались от посещения саммита G20, который пройдёт на Бали 15-16 ноября. Тем не менее, Россия отправит туда делегацию во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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