Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не сможет принять участие в саммите "Большой двадцатки" из-за плотного графика и необходимости нахождения на территории РФ.
"Было решение именно главы государства, связанное с его графиком, связанное с необходимостью его нахождения в РФ", — сказал Песков.
Ранее Путин и президент Украины Владимир Зеленский отказались от посещения саммита G20, который пройдёт на Бали 15-16 ноября. Тем не менее, Россия отправит туда делегацию во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
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