Зеленский не будет присутствовать на саммите G20 на Бали

Украинский лидер Владимир Зеленский не станет участником саммита G20, который состоится на Бали. Такую информацию предоставил портал detikBali, ссылаясь на заявление индонезийского министра по морским делам и инвестициям Лухута Бинсара Панджаитана.

В качестве причины, по которой Зеленского не будет на саммите G20, называется его "занятость внутренними делами Украины" во время проведения мероприятия.

Также Панджаитан официально подтвердил, что на Бали для участия в саммите не приедет и российский президент Владимир Путин.

Министр Индонезии пояснил, что лидеры РФ и Украины имеют "очень плотные графики, и их решение отсутствовать на саммите должно быть воспринято с уважением".

Главой делегации РФ на саммите в Индонезии станет министр иностранных дер России Сергей Лавров. Такую информацию предоставил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Джакарте Александр Тумайкин, добавивший, что Путин, возможно, сможет выступить на саммите в видеоформате.