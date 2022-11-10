Украинский лидер Владимир Зеленский не станет участником саммита G20, который состоится на Бали. Такую информацию предоставил портал detikBali, ссылаясь на заявление индонезийского министра по морским делам и инвестициям Лухута Бинсара Панджаитана.
В качестве причины, по которой Зеленского не будет на саммите G20, называется его "занятость внутренними делами Украины" во время проведения мероприятия.
Также Панджаитан официально подтвердил, что на Бали для участия в саммите не приедет и российский президент Владимир Путин.
Министр Индонезии пояснил, что лидеры РФ и Украины имеют "очень плотные графики, и их решение отсутствовать на саммите должно быть воспринято с уважением".
Главой делегации РФ на саммите в Индонезии станет министр иностранных дер России Сергей Лавров. Такую информацию предоставил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Джакарте Александр Тумайкин, добавивший, что Путин, возможно, сможет выступить на саммите в видеоформате.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На переднем крае фронта ситуация наблюдается очень серьёзной. Противник наносит удары артиллерией, РСЗО, танками и авиацией.