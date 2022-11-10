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Читатели Le Figaro в ярости от того, что их деньги пообещали отдать Зеленскому

Мир

Французов возмутило обещание направить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому дополнительный транш в размере 18 миллиардов долларов, данное ему главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Читатели Le Figaro в ярости от того, что их деньги пообещали отдать Зеленскому

Читатели французского издания Le Figaro недоумевают, почему их деньгами распоряжаются так "наплевательски", считая, что эти средства уходят "в никуда".

"Когда я вспоминаю о том, что часть наших денег уходит в никуда, я действительно прихожу в ярость", — поделился эмоциями один из комментаторов.

"Я в шоке! Может французские налогоплательщики сами решат, на что им тратить деньги?" — написал другой.

"Европейские лидеры выбрасывают деньги своих же граждан в окно. Как можно спонсировать этого безумца?" — выразил недоумение ещё один читатель.

Многие комментаторы высказали мнение, что Зеленскому выгодно затягивать военные действия, потому что в его карманах таким образом оказывается больше денег.

Часть пользователей признала, что Европа сейчас максимально ослаблена из-за антироссийских санкций, а продолжающееся спонсирование Зеленского делает её ещё более уязвимой.

В Еврокомиссии ещё в мае пообещали Украине финансовую помощь на 9 миллиардов евро, однако пока Киеву была выплачена только половина этих средств. Поэтому в ЕК сообщили, что включат эти средства в новый пакет макрофинансовой помощи Украине за 2023 год, который составит 18 миллиардов евро.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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