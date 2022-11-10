Читатели Le Figaro в ярости от того, что их деньги пообещали отдать Зеленскому

Французов возмутило обещание направить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому дополнительный транш в размере 18 миллиардов долларов, данное ему главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Читатели французского издания Le Figaro недоумевают, почему их деньгами распоряжаются так "наплевательски", считая, что эти средства уходят "в никуда".

"Когда я вспоминаю о том, что часть наших денег уходит в никуда, я действительно прихожу в ярость", — поделился эмоциями один из комментаторов. "Я в шоке! Может французские налогоплательщики сами решат, на что им тратить деньги?" — написал другой. "Европейские лидеры выбрасывают деньги своих же граждан в окно. Как можно спонсировать этого безумца?" — выразил недоумение ещё один читатель.

Многие комментаторы высказали мнение, что Зеленскому выгодно затягивать военные действия, потому что в его карманах таким образом оказывается больше денег.

Часть пользователей признала, что Европа сейчас максимально ослаблена из-за антироссийских санкций, а продолжающееся спонсирование Зеленского делает её ещё более уязвимой.

В Еврокомиссии ещё в мае пообещали Украине финансовую помощь на 9 миллиардов евро, однако пока Киеву была выплачена только половина этих средств. Поэтому в ЕК сообщили, что включат эти средства в новый пакет макрофинансовой помощи Украине за 2023 год, который составит 18 миллиардов евро.