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Европа поможет Украине миллиардами евро. Но их надо будет вернуть с процентами

Экономика

В Евросоюзе сейчас идёт обсуждение плана о предоставлении финансовой помощи Украине в 2023 году. Ранее было заявлено, что эта помощь составит 18 миллиардов евро. Вот только выясняются подробности предоставления этой поддержки, которые явно не обрадуют Киев.

Европа поможет Украине миллиардами евро. Но их надо будет вернуть с процентами

О том, что Евросоюз готов оказывать ежемесячную финансовую поддержку Украине в размере полутора миллиардов евро, ранее заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. То есть в течение года эта поддержка составит 18 миллиардов евро.

По словам фон дер Ляйен, каждый месяц Украине требует три-пять миллиардов евро, чтобы можно было выплачивать зарплаты бюджетникам и пенсии.

Только вот по мере обсуждения выясняются нюансы предоставления такой помощи. Накануне стало известно, министр финансов Венгрии Михай Варга заявил, что не поддержит предоставление финансовой помощи Украине. Тогда как для принятия решения требуется его поддержка всеми 27 государствами сообщества.

Но с Венгрией вопрос, очевидно, решат. Может быть, выполнят какие-то условия Будапешта (или пообещают выполнить). Так что это не непреодолимое препятствие.

Однако Еврокомиссия ещё подчеркнула, что финансовая помощь Украине — это кредиты, а не гранты, которые можно не возвращать. Пусть кредиты и "высокольготные", но отдавать эти деньги Киеву придётся.

Так что на безвозмездную поддержку со стороны Евросоюза Украине рассчитывать не приходится. Брюссель явно не намерен снабжать Киев деньгами просто так.

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Автор: Антон Куликов
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