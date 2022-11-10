Тенденция на разрушение так называемого мирового порядка является кошмаром для США. Об этом заявил политолог Яков Кедми. По его мнению, у Штатов нет ественной базы для существования, поскольку основа Америки состоит в материальных благах, которые были получены после вооружённых конфликтов.
Если Вашингтон утратит возможности управлять миром и навязывать остальным странам свои интересы, то само существование США окажется под угрозой, считает Кедми.
"Это действительно борьба за выживание. Потеря верховодства в мире для Соединённых Штатов — это смертельная опасность, которая может привести к исчезновению этого государства, каким мы его знаем", — заявил Кедми в эфире "Вечера с Владимиром Соловьёвым".
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На переднем крае фронта ситуация наблюдается очень серьёзной. Противник наносит удары артиллерией, РСЗО, танками и авиацией.