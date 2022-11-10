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Кедми заявил, что США ведут отчаянную борьбу за сохранение "мирового порядка"

Мир

Тенденция на разрушение так называемого мирового порядка является кошмаром для США. Об этом заявил политолог Яков Кедми. По его мнению, у Штатов нет ественной базы для существования, поскольку основа Америки состоит в материальных благах, которые были получены после вооружённых конфликтов.

Если Вашингтон утратит возможности управлять миром и навязывать остальным странам свои интересы, то само существование США окажется под угрозой, считает Кедми.

"Это действительно борьба за выживание. Потеря верховодства в мире для Соединённых Штатов — это смертельная опасность, которая может привести к исчезновению этого государства, каким мы его знаем", — заявил Кедми в эфире "Вечера с Владимиром Соловьёвым".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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